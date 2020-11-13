Кому готовы платить более 80 тыс. грн

Топ-менеджеру строительной компании готовы платить 200 тыс. грн. Фото: unsplash

В ноябре работодатели предлагают высокую зарплату стоматологам, менеджерам и личным помощникам.

Подборку вакансий подготовили аналитики robota.ua.

Стоматолог-ортодонт

Сеть стоматологических клиник полного цикла "СА-НАТА" объявляет конкурс на вакансию. Специалисту готовы платить 100 тыс. грн. Среди требований к претендентам: знание современных методик и диагностики ортодонтического лечения; наличие сертификата специалиста; грамотная мотивация пациента на правильное лечение.

Менеджер по продажам автомобилей

Компания "Ворлд Карс" приглашает в команду специалиста. Предлагают заработную плату 100 тыс. грн. Требования: опыт в активных продажах автомобилей; наличие собственных связей и контактов автодилеров; грамотный русский и украинский; готовность к командировкам по стране; знание английского.

Топ-менеджер

Строительная компания Double Tab открывает вакансию на должность регионального топ-менеджера. Работа удаленная. В обязанности будет входить: поиск строительных заказов, тендеров, оптовая торговля железобетонными изделиями. Зарплата - от 200 тыс. грн.

Team Leader (English Desk)

Консалтинговая компания ищет специалиста. Требования: опыт работы в финансовом секторе от 1 года; составление плана продаж; высокий уровень организованности. Компания предлагает: зарплата - 100 тыс. грн.

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Sales менеджер (Spanish speaker)

Международной компании Osiris Unlimited, которая предоставляет маркетинговые и финансовые услуги на рынках Европы и СНГ, нужны специалисты со знанием испанского языка. Зарплата - 100 тыс. грн. Ищут кандидатов с опытом работы. Ключевые обязанности: работа с клиентами, говорящими на испанском; сопровождение и использования, презентация услуг компании, продажа продуктов по телефону; выполнение индивидуального плана продаж.

Senior Front-end developer (Vue, Nuxt)

Международный бренд инструментов для строительства и ремонта DNIPRO-M приглашает в команду. Заработная плата - 95 тыс. грн. Требования: уровень не ниже senior; отличные знания JavaScript; знания HTML5, CSS3; опыт работы с Vue.js от 1 года; умение работать с Git, Composer; знания Webpack / Gulp; опыт работы в предметной области от 4 лет.

Операционный директор

Финансовый холдинг объявляет конкурс на должность. Требования: опытный управленец: амбициозный, позитивный; топ-финансист и юрист с успешным и масштабным опытом, который умеет выполнять "задание со звездочкой" в области налогообложения, финансовых и юридических проектах; ответственность, умение работать на результат и с командой. Предлагают зарплату 135 тыс. грн.

Retention manager (Spanish Desk)

Международная консалтинговая компания Community Prime Group ищет специалиста с опытом в должности Retention от 2-х месяцев агента со знанием испанского языка на уровне В2 и выше. Предлагают среднюю зарплату $5 тыс.

Личный помощник владельца бизнеса

Международная инвестиционная компания объявляет конкурс на вакансию. Ожидается, что кандидат будет знать бизнес-английский и будет успешный опыт на аналогичной работе от 5 лет. Зарплата - 85 тыс. грн.

Среди необычных вакансий ноября - художник-бариста, актуарий, тестомес, чабанов и операторов вышивальных машин.