Кому чаще всего предлагают работать удаленно

Удаленную работу украинцам готовы предложить 9% работодателей.
В то же время дистанционный формат труда ищут 27% кандидатов на должности, передает grc.ua.
Чаще всего работодатели предлагают удаленную работу для:
- специалистов IT - 51%;
- специалистов по продаже - 31%;
- административного персонала - 20%;
- тех, кто начинает карьеру - 19%;
- специалистов маркетинга - 16%.
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Наиболее активно ищут удаленную работу:
- работники IT - 19%;
- студенты - 13%;
- специалисты маркетинга, рекламы, PR - 10%;
- специалисты по продажам - 8%;
- административный персонал - 7%.
Преимущественно на удаленную работу берут кандидатов со стажем от 1 до 3 лет. Таких 45%. 32% работодателей готовы взять кандидатов без опыта.
"Меньше шансов найти работу у соискателей с опытом работы от 3 до 6 лет. Таких готовы трудоустроить 21 процент компаний. А вот кандидатов с опытом более 6 лет ищут лишь 2 процента работодателей", - говорится в сообщении.
Верховная Рада приняла во 2-м чтении и в целом законопроект №4051, который регулирует дистанционную работу украинцев.
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