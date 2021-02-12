Кому чаще всего предлагают работать удаленно

Дистанционный формат труда ищут 27% кандидатов на должности. Фото: unsplash

Удаленную работу украинцам готовы предложить 9% работодателей.

В то же время дистанционный формат труда ищут 27% кандидатов на должности, передает grc.ua.

Чаще всего работодатели предлагают удаленную работу для:

- специалистов IT - 51%;

- специалистов по продаже - 31%;

- административного персонала - 20%;

- тех, кто начинает карьеру - 19%;

- специалистов маркетинга - 16%.

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Наиболее активно ищут удаленную работу:

- работники IT - 19%;

- студенты - 13%;

- специалисты маркетинга, рекламы, PR - 10%;

- специалисты по продажам - 8%;

- административный персонал - 7%.

Преимущественно на удаленную работу берут кандидатов со стажем от 1 до 3 лет. Таких 45%. 32% работодателей готовы взять кандидатов без опыта.

"Меньше шансов найти работу у соискателей с опытом работы от 3 до 6 лет. Таких готовы трудоустроить 21 процент компаний. А вот кандидатов с опытом более 6 лет ищут лишь 2 процента работодателей", - говорится в сообщении.

Верховная Рада приняла во 2-м чтении и в целом законопроект №4051, который регулирует дистанционную работу украинцев.