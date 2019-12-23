Кому 2019-го предлагали меньше всего работы

В Украине много выпускников университетов работают не по специальности. Фото: 5 канал

В 2019-м работодатели больше всего искали продавцов-консультантов, работников на производство или склады, бухгалтеров, поваров, водителей, менеджеров по продажам по телефону, официантов, рассказала Gazeta.ua HR-эксперт Татьяна Пашкина.

"Работы не хватало юристам, топ-менеджерам, специалистам в сфере медиа и дизайна, шоу-бизнеса и туризма. С юристами ситуация хроническая. Вузы не заинтересованы, чтобы студенты трудоустраивались по специальности. А наши абитуриенты и их родители не осведомлены в особенностях современного рынка труда. С топ-менеджерами проблема в том, что квалифицированных специалистов не много. На вакансии часто откликаются не те, кого ждут в компании. А те, кто хотят быть начальниками", - объясняет Пашкина.

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По ее словам, многие студенты работают не по специальности. Высшее образование получают для мамы с папой.

"Бывают ситуации, когда человек получил диплом эколога-психолога, а после подработки продавцом-консультантом, быстро вырос до директора магазина. Оказалось, что продажи и административная работа для него интереснее, чем работать в сферах науки. Таким образом, в детстве мечтаем об одном, в университете изучаем другое, а реализуем себя в третьем. Люди вынуждены приспосабливаться к особенностям современного рынка труда", - говорит эксперт.

Каждый второй украинец не доволен работой. Больше всего условия труда не устраивают специалистов в сфере сельского хозяйства, производства и охраны. Работой довольны парикмахеры, мастера маникюра, визажисты.