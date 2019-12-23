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понедельник, 23 декабря 2019 14:59

Компромисс по "зеленому" тарифу обеспечит развитие энергетики в долгосрочной перспективе – Нечипоренко

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Компромисс по &quot;зеленому&quot; тарифу обеспечит развитие энергетики в долгосрочной перспективе – Нечипоренко
Директор Voltage Group Дмитрий Нечипоренко: "Рретроспективне снижение "зеленого" тарифа является большим риском для развития отрасли альтернативной энергетики". Фото: Экономическая правда

Компромисс между властью и инвесторами по "зеленому" тарифу обеспечит развитие альтернативной энергетики, необходимое для замещения тепловой и атомной генерации, которые дорабатывают свой ресурс.

Об этом заявил директор Voltage Group Дмитрий Нечипоренко, комментируя неподдержание энергетическим комитетом ВР законопроекта 2543.

Он отметил высокий уровень изношенности генерирующих мощностей традиционной энергетики в Украине и необходимости их замещения ВИЭ.

"Тепловая генерация у нас дорабатывает свой ресурс. Многие атомные блоки также дорабатывают свой ресурс. Я не готов вам назвать сейчас конкретные даты, но это буквально 5 лет, и у нас должно быть выведено из эксплуатации огромное количество генерирующих мощностей традиционной энергетики", – сказал Нечипоренко.

По его мнению, ретроспективное снижение "зеленого" тарифа является большим риском для развития отрасли альтернативной энергетики и нанесет удар по инвестиционному климату страны.

"На сегодняшний день самый большой риск и самый большой удар – это ретроспективное снижение тарифов. Договариваться с новыми инвесторами нужно. Но ретроспективно снизить и уничтожить инвестиционный климат – я думаю, это просто неправильно", – отметил Нечипоренко.

Он также отметил, что компромиссное решение по "зеленому" тарифа должно быть принято как можно быстрее, чтобы не остановить развитие отрасли.

Напомним, 6 декабря 2019 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Людмилы Буймистер, он был компромиссным, а условия реструктуризации "зеленого" тарифа согласованы с ключевыми игроками рынка ВИЭ. Европейская Бизнес Ассоциация отметила, что предложенные нормы позволят привлечь в развитие ВИЭ 4 млрд евро инвестиций.

Однако на заседании Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ 13 декабря этот законопроект не нашел поддержки депутатов. Против голосовали депутаты от фракции "Слуги народа" во главе с председателем комитета Андреем Герусом.

Обозреватель
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23
декабря

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