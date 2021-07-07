Компанию Гладковского "Богдан Моторс" объявили банкротом

Хозяйственный суд Днепропетровской области признал ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" банкротом. Процесс ликвидации уже начался.

Компания накопила 6,7 млрд грн долгов. Крупнейшие кредиторы - четыре банка и еще две структуры, сообщает Finbalance.

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Компания "Богдан Моторс" задолжала Укрэксимбанку 1,64 млрд грн, UniCredit Bank AG - 1,53 млрд грн, "Международному инвестиционному банку" - 181,6 млн грн, "Саревин Инвестментс ЛТД" - 2,35 млн грн, закрытому недиверсифицированому венчурному корпоративному инвестиционному фонду "Бриз" - 385,8 млн грн, ООО "Автомобильная группа" Богдан "- 349,8 млн грн.

Основатель "Богдан Моторс" Олег Гладковський и его сын Игорь являются миноритарными акционерами "Международного инвестиционного банка". Инвестфонд "Бриз" и ООО "Автомобильная группа "Богдан" тоже связаны с "Богдан Моторс" через Гладковского.

В 2019 году детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыск в офис корпорации "Богдан Моторс" на Рыбацком полуострове в Киеве. Обыски прошли в рамках так называемого дела Укрэксимбанка. Тогда в корпорации подтвердили факт проведения обысков в киевском офисе и назвали их политически мотивированными, заявив о полной необоснованности обвинения.

В начале июля 2019-го бывший первый заместитель секретаря СНБО и фигурант расследования о хищении в Укроборонпроме Олег Гладковський вернулся на работу руководителя корпорации "Богдан".