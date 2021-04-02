Компания Riston Capital обратилась к украинским СМИ

В последние пару месяцев имя нашей компании часто упоминалось в украинских онлайн СМИ

К нашему большому удивлению, компания Riston Сapital Ltd. и принадлежащий ей бренд FreshForex отмечались в публикациях в негативном ключе и с привязкой к группе лиц, проживающих на территории Украины. На территории Украины было зарегистрировано юридическое лицо ООО "Фреш Форекс Украина" (ЕГРПОУ – 39098022, регистрация в 2014 году, ликвидация в 2018 году) и ряд других компаний.

Компания Riston Capital Ltd. никому не давала разрешений на регистрацию юридических лиц от её имени и открытие учебных центов в Украине с использованием бренда FreshForex.

За период деятельности компании на финансовом рынке мы неоднократно сталкивались с деятельностью мошенников и недобросовестной конкуренцией со стороны других участников рынка как в наш адрес, так и в адрес ряда конкурентов. Мы понимаем, что, к сожалению, создание компаний-клонов, которые используют схожее имя международного бренда с целью недобросовестного привлечения пользователей, — уже не новость, а реалии любого бизнеса, связанного с финансовым сектором.

Однако, в данном случае мы были поражены, что нас невероятным образом связали с рядом неизвестных нам лиц и компаний, о существовании которых до выхода статей в украинских СМИ мы даже не догадывались. В статьях нет никаких доказательств связи FreshForex с указанными компании. Все выводы построены на схожести в названии компаний.

Компания направила письма в адрес интернет-изданий Украины с просьбой убрать непроверенную и недостоверную информацию о компании Riston Capital Ltd. и торговой марке FreshForex из своих статей, но в большинстве случаев обращения были проигнорированы.

В связи со сложившейся ситуацией мы приняли решение временно закрыть свободную регистрацию новых клиентов из Украины и сделать её только по приглашению от действующих клиентов компании. Сервис будет реализован в ближайшие дни. Благодарим всех, кто нам доверяет. Мы готовы ответить на вопросы тех, кому действительно интересно о нас узнать больше.