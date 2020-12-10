Компания Ferrexpo продолжает поддерживать и развивать футбольные команды

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что компания Ferrexpo прекращает поддерживать футбольный клуб "Горняк-Спорт" и сокращает финансирование футбольного клуба "Ворскла". Руководитель направления корпоративной социальной ответственности компании Ferrexpo Юрий Химич опроверг эту информацию. Уверяет, что Полтавский горно-обогатительный комбинат и компания Ferrexpo развивают команды более 25 лет и не собираются прекращать эту поддержку, пишет "Кременчугская газета".

Но в 2021 году мы рационализировали то, что делали ранее и решили сфокусироваться на поддержке одной профессиональной команды Премьер-лиги - ФК "Ворскла", а также развитии детского футбола в Горишних Плавнях, - говорит Химич.

Не стоит верить заявлениям "желтой прессы", которые не имеют ничего общего с действительностью. Футбольный клуб "Ворскла" - единственная профессиональная команда, которую мы поддерживаем и на которой решили сфокусироваться. Мы довольны результатами, которые показывает команда, занимая высшие места в Премьер-лиге. Верим в ее успех и продолжаем финансировать в полном и даже увеличенном объеме. Наша цель – участие в клубных турнирах европейской футбольной ассоциации УЕФА.

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После долгих лет поддержки профессиональной команды "Горняк-Спорт" мы решили сфокусироваться на развитии детского футбола. В 2021 году бюджет детско-юношеского футбольного клуба "Горняк-Спорт" будет увеличен больше, чем на 3 миллиона гривен, что более, чем на 30 процентов больше бюджета этого года.

После детального анализа ситуации и изучения мнения жителей города мы пришли к выводу, что нет необходимости поддерживать приезжающих в Горишние Плавни футбольных легионеров, поскольку социальный эффект от этого проекта меньше, чем от приобщения детей из нашего региона к футболу. В нашем городе очень много способных юных футболистов, чьи таланты необходимо развивать и которые не должны оставаться незамеченными. Поэтому мы делаем все возможное, чтоб у этих ребят было футбольное поле и инвентарь для тренировок, опытный тренерский состав и возможность представлять Горишние Плавни в различных турнирах, а также принимать турниры у нас.

Очень важно дать детям возможность тренироваться в условиях, которые не уступают европейским футбольным школам, а также учреждениям столицы и других крупных городов.