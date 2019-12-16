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понедельник, 16 декабря 2019 17:15

Комитет Геруса занял неконструктивную позицию по законопроекту о "зеленых" тарифах - эксперт

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Комитет Геруса занял неконструктивную позицию по законопроекту о &quot;зеленых&quot; тарифах - эксперт
В Европейской бизнесасоциации также отметили, что законопроект №2543 будет способствовать сохранению инвестиционной привлекательности Украины

Позиция депутатов энергетического комитета Верховной Рады, который возглавляет Андрей Герус, по законопроекту 2543 о "зеленых" тарифах является неконструктивной.

Об этом заявил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

"У меня сложилось впечатление, что просто депутаты не были готовы к обсуждению данного законопроекта. Это было просто какое-то навязывание мысли некоторым депутатам, которые говорили, не понимая, к чему может привести неприятие сегодня законопроекта в первом чтении", - сказал Конеченков.

Председатель Ассоциации отметил, что сейчас подавляющее большинство инвесторов готовы пойти на добровольное снижение "зеленого" тарифа ради того, чтобы продолжать развивать свои проекты в Украине, однако большинство депутатов, очевидно, этого не понимает.

"Рынок сегодня больше заинтересован улучшить условия и выйти на добровольное сокращение зеленого тарифа, чтобы рынок продолжал развиваться. Депутаты сегодня этого большинство не понимают", - отметил Конеченков.

Напомним, 6 декабря 2019 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543), предусматривающий возможность добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа. На заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ 13 декабря этот законопроект не нашел поддержки депутатов.

По мнению президента Профессиональной ассоциации экологов Людмилы Цыганок, власть должна найти компромиссное решение проблемы "зеленого" тарифа, чтобы удержать доверие инвесторов, которые развивают альтернативную энергетику в Украине.

Она считает предложенный депутатами комитета по вопросам экономической политики законопроект №2543 компромиссным, и отмечает, что его принятие станет позитивным сигналом для инвесторов. В Европейской бизнесасоциации (ЕБА) отметили, что законопроект №2543 является компромиссным вариантом по решению ключевых проблем сектора возобновляемой энергетики и позволит улучшить финансовое состояние ГП "Гарантированный покупатель", дефицит которого по данным Минекоенерго в 2020 году может достичь 14 млрд грн.

В Европейской бизнесасоциации также отметили, что законопроект №2543 будет способствовать сохранению инвестиционной привлекательности Украины в области альтернативной энергетики, ведь в документе фиксируется стабилизационное предостережение от изменения условий регулирования рынка ВИЭ в будущем.

ЕБА уверяет, что этот законопроект поддерживают ключевые участники рынка.

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