Комитет Геруса провалил законопроект по "зеленым" тарифам, который поддержали инвесторы

 
Ексклюзивы
1/5
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 162
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 711
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 432
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
1 Просмотров: 2718
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 8955
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2043
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 4959
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2232
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 585
Фото
Все фото
13
3
3
7
9
&quot;Труднее всего найти поставщиков&quot; - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Видео
Все видео
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 711
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2214
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10611
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2709
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2844
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
13 декабря 2019
Просмотров: 117
Внутрішня гігієна
Еліза Дулітл, ключова героїня п'єси "Пігмаліон" Бернарда Шоу, під час свого перетворення з простолюдинки на леді стикається з грандіозним бар'єром. ...
пятница, 13 декабря 2019 20:30

Комитет Геруса провалил законопроект по "зеленым" тарифам, который поддержали инвесторы

  Комментировать
Комитет Геруса провалил законопроект по &quot;зеленым&quot; тарифам, который поддержали инвесторы
Фото: РБК-Україна

Сегодня на заседании комитета Верховной рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг депутаты из фракции "Слуга народа" отказались поддержать законопроект №2543 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики".

Законопроект поддержали только 8 из 17 присутствующих на заседании, представляющих оппозиционные фракции, сообщает РБК-Украина.

Проект закона №2543 является компромиссным вариантом относительно урегулирования ключевых вопросов сектора возобновляемой энергетики, прежде всего снижения размера "зеленого" тарифа для отдельных производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии, что улучшит финансовое состояние ГП "Гарантированный покупатель" и обеспечит более качественное выполнение функций гарантированного покупателя электрической энергии.

По словам одного из соавторов законопроекта №2543, депутата Леси Василенко, он позволит развивать "зеленую" энергетику, защитит инвесторов и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Украины. Поддержать данный законопроект призвали ряд отраслевых ассоциаций и свыше 70 крупнейших участников рынка альтернативной энергетики.

В обнародованном вчера письме на имя министра энергетики Алексея Оржеля и главы профильного парламентского комитета Андрея Геруса, посольства Дании, Норвегии и Швеции призвали к необходимости достижения на законодательном уровне компромисса в вопросе "зеленых" тарифов ради сохранения инвестпривлекательности Украины и продолжения развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Ранее с жесткой критикой "зеленых" тарифов выступил предприниматель Игорь Коломойский, по мнению которого государство не получает выгоды от зеленой энергетики, а ее дотирование ложится на плечи бизнеса.

"Я сейчас консультируюсь с юристами по поводу подачи запроса в Конституционный суд - справедливо, что вся страна, в которой гигантские экономические проблемы, сбрасывается и дотирует один из самых дорогих видов производства электроэнергии по сравнению с другими, более дешевыми и доступными?", - возмущается бизнесмен в интервью "Цензор.НЕТ".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Комитет Геруса провалил законопроект по "зеленым" тарифам, который поддержали инвесторы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
декабря

15 лет назад Шевченко получил "Золотой мяч"

Сожгли библиотеку

Гений с отцом поехал в концертный тур

Самое читаемое
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
5
 Просмотров: 78571
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
 5 Просмотров: 16155
Украинский футболистка снялась топлесс
Украинский футболистка снялась топлесс 1 Просмотров: 10845
Гороскоп для Скорпиона на 2020 год: почему придется отказаться от отпуска
Гороскоп для Скорпиона на 2020 год: почему придется отказаться от отпуска
 Просмотров: 8811
Субсидия &quot;на руки&quot;: что изменится с января 2020-го
Субсидия "на руки": что изменится с января 2020-го 2 Просмотров: 7452
Экономика
Нафтогаз провел переговоры с Россией
Нафтогаз провел переговоры с Россией Просмотров: 270
Председатель Госгеонедр Опимах презентовал инвестиционные возможности представителям иностранных компаний
Председатель Госгеонедр Опимах презентовал инвестиционные возможности представителям иностранных компаний Просмотров: 36
Посчитали стоимость новогоднего стола 2020-го
Посчитали стоимость новогоднего стола 2020-го Просмотров: 1089
Где в Украине продают самый дешевый бензин
Где в Украине продают самый дешевый бензин Просмотров: 243
Когда запустят "Северный поток-2"
Когда запустят "Северный поток-2" Просмотров: 612
Больше всего комментируют
5
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
4
Драка в Раде: экс-нардепа Кайду посреди ночи вывезли в отделение
3
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
2
Установят памятник учительнице, которая мерила школьницам длину юбок линейкой
2
Зеленский дал интервью телеканалу "Россия-1"
Голосов: 22632
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua