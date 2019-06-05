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среда, 05 июня 2019 16:07

Коломойского подозревают в отмывании $470 млрд

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Коломойского подозревают в отмывании $470 млрд
Общая сумма кредитов, предоставленных "ПриватБанком" кипрским компаниям, с помощью которых бывшие владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отмывали средства, составила $470 млрд.

"ПриватБанк" подозревает Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании $470 млрд через кипрские компании.

По версии "ПриватБанка", бывшие владельцы банка переводили деньги в дочерний банк на Кипре, оттуда – юридическим компаниям, которые в дальнейшем эти средства инвестировали в покупку недвижимости и ряда компаний в США, сообщает старший научный сотрудник анатомического центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

Согласно иску, поданном 21 мая в американский суд, 2006–2016-го общая сумма кредитов, предоставленных "ПриватБанком" кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составила $470 млрд.

Андерс Аслунд отмечает, что в случае, если юристы "ПриватБанка" докажут это в суде, это будет самый большой в мировой истории кейс по отмыванию денег одной группой лиц. Эта сумма эквивалентная двум ВВП Кипра.

"Это гражданский иск, поэтому юристы "ПриватБанка" предоставили суду все материалы. Однако все обвинения носят явно криминальный характер. "ПриватБанк" проделал по сути детективную работу по исследованию крупномасштабного отмывания денег в США. Исковое заявление насчитывает 104 страницы", – подчеркнул Аслунд.

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По версии "ПриватБанка", Коломойский и Боголюбов действовали по такой схеме: банк собирал розничные депозиты в Украине, предлагая хорошие условия и сервис. Затем деньги из банка переводились в его дочерний банк на Кипре. Оттуда - юридическим компаниям, которые в дальнейшем эти средства инвестировали в покупку недвижимости и ряда компаний в США. В частности, согласно иску, бывшие владельцы банка стали владельцами недвижимости в городе Кливленд, штат Огайо, пояснил Аслунд.

Кроме этого, Коломойский и Боголюбов при посредничестве своих американских компаний приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в различных штатах.

Проблема заключается в том, что США разрешают создание сотен тысяч анонимных компаний, которые используются для отмывания денег, отмечает Аслунд.

"Случай с "ПриватБанком" показывает, что грязные деньги не обязательно сосредоточены в больших городах и в сфере недвижимости, а могут проникать и в реальную экономику. Это наглядно демонстрирует необходимость раз и навсегда запретить анонимные компании в Соединенных Штатах", – добавил он.

"ПриватБанк" был национализирован 19 декабря 2016 года. 18 апреля 2019-го Окружной административный суд Киева удовлетворил иск экс-владельца банка Игоря Коломойского о незаконности национализации "ПриватБанка". Этот же суд отменил решение Нацбанка Украины, принятое 2016-го, которое определяло список физических и юридических лиц, связанных с банком. Печерский районный суд Киева 20 апреля разрешил разорвать договор личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования "ПриватБанка", полученным до его национализации.

3 мая Хозяйственный суд Киева объединил в одно все 5 производств, открытых по искам Коломойского к НБУ и "ПриватБанку" о недействительности договоров личного поручительства. 16 мая Кабинет Министров Украины подал апелляцию на решение Окружного административного суда Киева, отменившего 18 апреля национализацию "ПриватБанка". 24 мая НБУ подал апелляционные жалобы на 2 решения Окружного административного суда Киева по "ПриватБанку".

23 мая "ПриватБанк" потребовал возмещения Коломойским и Боголюбовым "нескольких сотен миллионов долларов". В конце мая Коломойский вернулся в Украину из-за границы. Он заявил, что выход из ситуации, сложившейся вокруг "ПриватБанка", видит в возвращении своего капитала.

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05
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