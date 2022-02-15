Коломойский высказался за частичную национализацию авиакомпании МАУ

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Совладелец авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") Игорь Коломойский не исключил частичную национализацию авиаперевозчика.

"Мы готовы, если поддержка государства для "МАУ" будет в форме прощения долгов в обмен на акции, даже если на время, а затем "МАУ" должна выкупить эти акции и вернуть деньги государству, это большая помощь", - сказал он в интервью "Украинской правде".

"Продавали, грубо говоря, из расчета $100 млн за компанию, а в настоящее время, если они захотят за $40 млн получить 100% назад, то сами нарвутся на иски от акционеров", – рассказал Коломойский.

При этом, по его мнению, государство не готово входить в МАУ или создавать национального перевозчика на 100% государственного.

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"Это большие деньги и лучше дороги построим на эти деньги. Зачем нужен этот перевозчик? Частных компаний куча, пусть летают себе. Причем, если это все, чтобы поднять "Антонов", так "Антонову" ничем не поможет. Пожалуйста, мы готовы брать "Антонов", заказывать самолет - они ведь не готовы ничего делать", - сказал Коломойский.

Ранее глава наблюдательного совета и совладелец авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Арон Майберг высказался против национализации "МАУ".

"Читал в СМИ заявления, что владельцы авиакомпании это обсуждают. Со мной этого никто и никогда не обсуждал. Я этого не понимаю и считаю это извращением. Национализация не может гарантировать успех. Государство станет лучшим менеджером, чем частный бизнес? Не верю", - сказал он в интервью Forbes Украина, пишет "Интерфакс".

15 февраля стало известно, что наибольшая авиакомпания Украины МАУ начала массовый вывод самолетов за границу по требованию лизингодателя. Из аэропорта Борисполь на хранение в аэропорты Белграда в Сербии и Кастельон в Испании вылетели или готовились к отправке сразу пять авиалайнеров авиаперевозчика.