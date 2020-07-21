Колебания в пределах нормы - глава НБУ объяснил, что происходит с гривной

На прошлой неделе Нацбанк впервые с осени 2018-го не проводил операции на межбанке. Фото: pixabay.com

На прошлой неделе Национальный банк не продавал и не покупал валюту на межбанке.

"Колебания курса гривни находятся в пределах нормы. Нацбанк не видел причин выходить на межбанк", - сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко во время брифинга.

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В то же время на прошлой неделе Нацбанк впервые с осени 2018-го не проводил операции на межбанке.

В понедельник, 20 июля регулятор таки вышел на торги. Доллар на межбанке продавал по 26,67 грн. Благодаря этому удалось сдержать курсовые колебания.

Национальный банк Украины на 21 июля установил курс доллара на уровне 27,60 грн. Это на 24 коп. больше, чем было вчера.