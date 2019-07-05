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Колебание цен электроэнергии вызвано адаптацией игроков к рыночной среде — Маляр

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Колебание цен электроэнергии вызвано адаптацией игроков к рыночной среде — Маляр
Директор по управлению портфелем энергоресурсов D.Trading Дмитрий Маляр прокомментировал работу нового рынка электроэнергии

Существенное колебание цен на электроэнергию на рынке в пределах недели вызвано адаптацией игроков к новой рыночной среде. Об этом сообщил директор по управлению портфелем энергоресурсов D.Trading Дмитрий Маляр на странице компании в Facebook, комментируя очередной день работы нового рынка электроэнергии.

"Торги на субботу в ОЭС Украины прогнозируемо упали в объемах до 134 млн кВтч за счет фактора "выходного дня"(среднесуточный объем торгов за неделю 149 млн кВтч). Цена пошла в гору к средневзвешенной отметке 165,9 коп./КВтч. На этой неделе базовый график нагрузки (так называемый baseload) стоил в среднем 158,9 коп./кВтч. Это основной показатель для потребителей промышленной категории. Дешевле всего торги по этому продукту были в день открытия рынка (1 июля) и в четверг (4 июля) 155 и 151 коп./кВтч соответственно. Следует отметить, существенное колебание цен в пределах недели по данному продукту (151-163 коп./кВтч), по моему мнению, в большей степени вызвано адаптацией игроков (как покупателей так и продавцов) к новой рыночной среде. Во-вторых, это еще одно доказательство старого постулата, что рынок - это живой организм, который нельзя сравнивать с зарегулированным форматом", - написал Маляр.

Представитель компании D.Trading также сообщил, что объем торгов в Острове Бурштынской ТЭС на 6 июля был на среднестатистическом уровне 9 млн кВтч. На базовый график поставки составила 161,1 коп./КВтч.

"Следует отметить низкое колебания цен на baseload в данной ценовой зоне за неделю (160,8 - 162,7 коп./КВтч). Для сравнения на этой неделе контракт baseload в Венгрии стоил 57 евро/кВтч (166 коп./КВтч), в Польше 58 евро/кВтч (169 коп./кВтч)", - написал Маляр.

Маляр также отметил, что международное сообщество продолжает приветствовать старт енергреформы в Украине.

В частности, руководитель инфраструктурных проектов Всемирного банка Дмитрий Глазков отметил, что ведение в Украине с 1 июля новой модели энергорынка было полностью поддержано Секретариатом Энергетического Сообщества, а полноценный запуск рынка соответствует взятым Украиной обязательствам перед Всемирным Банком в рамках Второго Проекта Передачи Электроэнергии и идеям Третьего энергопакета ЕС.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины "О рынке электроэнергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

Українські національні новини
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