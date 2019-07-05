Колебание цен электроэнергии вызвано адаптацией игроков к рыночной среде — Маляр

Директор по управлению портфелем энергоресурсов D.Trading Дмитрий Маляр прокомментировал работу нового рынка электроэнергии

Существенное колебание цен на электроэнергию на рынке в пределах недели вызвано адаптацией игроков к новой рыночной среде. Об этом сообщил директор по управлению портфелем энергоресурсов D.Trading Дмитрий Маляр на странице компании в Facebook, комментируя очередной день работы нового рынка электроэнергии.

"Торги на субботу в ОЭС Украины прогнозируемо упали в объемах до 134 млн кВтч за счет фактора "выходного дня"(среднесуточный объем торгов за неделю 149 млн кВтч). Цена пошла в гору к средневзвешенной отметке 165,9 коп./КВтч. На этой неделе базовый график нагрузки (так называемый baseload) стоил в среднем 158,9 коп./кВтч. Это основной показатель для потребителей промышленной категории. Дешевле всего торги по этому продукту были в день открытия рынка (1 июля) и в четверг (4 июля) 155 и 151 коп./кВтч соответственно. Следует отметить, существенное колебание цен в пределах недели по данному продукту (151-163 коп./кВтч), по моему мнению, в большей степени вызвано адаптацией игроков (как покупателей так и продавцов) к новой рыночной среде. Во-вторых, это еще одно доказательство старого постулата, что рынок - это живой организм, который нельзя сравнивать с зарегулированным форматом", - написал Маляр.

Представитель компании D.Trading также сообщил, что объем торгов в Острове Бурштынской ТЭС на 6 июля был на среднестатистическом уровне 9 млн кВтч. На базовый график поставки составила 161,1 коп./КВтч.

"Следует отметить низкое колебания цен на baseload в данной ценовой зоне за неделю (160,8 - 162,7 коп./КВтч). Для сравнения на этой неделе контракт baseload в Венгрии стоил 57 евро/кВтч (166 коп./КВтч), в Польше 58 евро/кВтч (169 коп./кВтч)", - написал Маляр.

Маляр также отметил, что международное сообщество продолжает приветствовать старт енергреформы в Украине.

В частности, руководитель инфраструктурных проектов Всемирного банка Дмитрий Глазков отметил, что ведение в Украине с 1 июля новой модели энергорынка было полностью поддержано Секретариатом Энергетического Сообщества, а полноценный запуск рынка соответствует взятым Украиной обязательствам перед Всемирным Банком в рамках Второго Проекта Передачи Электроэнергии и идеям Третьего энергопакета ЕС.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины "О рынке электроэнергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.