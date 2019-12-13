Когда запустят "Северный поток-2"

"Северный поток" по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину. Фото: Голос України

Российский газопровод "Северный поток-2" запустят не раньше сентября 2020 года.

"Рассчитываем, что даже без санкций США против компаний, которые строят газопровод, полноценная работа "Северного потока-2" начнется в сентябре-октябре следующего года", - заявил министр энергетики Алексей Оржель, передает tsn.ua.

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По его словам, Россия будет пытаться достроить газопровод, даже если США введут санкции.

"Продолжение транзита газа через Украину - в интересах Газпрома. В января 2020 года обе страны подпишут контракт с учетом украинских интересов. Чем длиннее будет срок контракта и чем больше объемы, тем меньше будет тариф и большая конкуренция, в том числе на европейском рынке", - отметил Оржель.

В оборонный бюджет США на 2020 год внесли санкции против двух российских газопроводов в обход Украины. Речь идет о "Северном потоке-2" и "Турецком потоке". Так, 9 декабря обе палаты Конгресса США одобрили включение санкций в оборонный бюджет.