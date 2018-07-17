Когда в Украине появится банкнота 1000 гривен

Вопрос введения банкноты 1000 грн или высших номиналов зависит от уровня доходов населения, цен и развития безналичных расчетов. Фото: Радіо Свобода

Нацбанк не планирует вводить банкноту номиналом в 1000 грн.

"Нацбанк считает, что того номинального ряда, который имеем, достаточно для проведения расчетов гражданами. Достаточно для экономики Украины", - сообщил директор Департамента денежного обращения регулятора Виктор Зайвенко, передает УНН.

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Он отметил, что вопрос введения банкноты 1000 грн или высших номиналов зависит от уровня доходов населения, цен и развития безналичных расчетов.

"В своей стратегии Нацбанк одним из весомых направлений решил развивать cashless-economy. За последние несколько лет уровень безналичных расчетов вырос. Основная задача НБУ - уменьшение наличных денег в обращении. Поэтому вопрос введения в обращение банкноты номиналом 1000 гривен не рассматривается", - резюмировал Зайвенко.

17 июля Нацбанк презентовал банкноту 20 грн образца 2018 года с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты. Новая банкнота номиналом 20 грн будет введена в обращение 25 сентября 2018-го. В дизайне банкноты основные мотивы оформления почти не изменились. Остался портрет писателя Ивана Франко и изображения Львовской оперы. Также купюра сохранила зеленый цвет.