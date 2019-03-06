Когда в Украине можно будет купить акции Apple

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В Украине через дне недели можно будет купить акции Apple на местной фондовой бирже. В случае высокого спроса, заведут акции и других популярных технологических компаний - Tesla, Facebook.

Акции Apple украинские инвесторы смогут купить, не выводя деньги из Украины - на Украинской бирже, сообщает НВ Бизнес.

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"Для начала нужно понять каков будет спрос на акции Apple", - сказал Роман Осипов, сооснователь компании БТС Брокер, торгующей ценными бумагами. Акции Apple они покупали через зарубежного брокера Exante.

Директор по развитию Украинской биржи Алексей Сухоруков подтвердил, что биржа ждет официальной публикации решения Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о допуске акций Apple в Украину, после чего их включат в биржевой список. Решение официально будет принято на следующей неделе, потом еще несколько дней уйдет на его публикацию в официальных изданиях.

Интерес к акциям технологических гигантов из Кремниевой долины связан как со скудным выбором акций для инвестиций на украинском фондовом рынке, так и стремительным ростом стоимости американских компаний.

Одесская команда AGE вывела на Kickstarter вторую версию своей кобуры Phonster Z, а также сумку Phonster Z Tablet. Меньше, чем за сутки новинки собрали $ 30 000 - в шесть раз больше начала заявленной суммы.