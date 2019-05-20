Когда Украина получит транш МВФ: в Еврокомиссии назвали условие

Миссия МВФ прибудет в Киев 21 мая. Фото: epravda.com.ua

Получение финансовой помощи от МВФ и ЕС будет зависеть от реформ в Украине, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"У нового президента будет очень быстрое начало. Уже на этой неделе в Украину прибывает миссия МВФ и ЕС, где дискуссия сосредоточится на реформах в сфере экономики. Мы все верим, что эти переговоры будут успешными. От этого зависит получит ли Украина транш МВФ и финансовую поддержку ЕС", - пояснил Марош Шефчович, пишет УНН.

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По его словам, поддержка МВФ и ЕС чрезвычайно важна для финансовой стабильности Украины.

21 мая, во второй день президентства Владимира Зеленского, в Киев прибудет миссия Международного валютного фонда.