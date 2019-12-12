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четверг, 12 декабря 2019 15:02

Когда Украина начнет сотрудничество с МВФ по новой программе

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Когда Украина начнет сотрудничество с МВФ по новой программе
НБУ ожидает принять новую программу сотрудничества с МВФ в начале 2020 года. Фото: images.unian.net

В начале 2020 года Украина сможет получить одобрение новой программы с Международным валютным фондом.

Такие ожидания высказал председатель НБУ Яков Смолий на брифинге.

По его словам, внутренний график МВФ так построен, что программу не смогут принять в 2019 году.

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НБУ ожидает, что этот вопрос решат в первом квартале 2020 года.

23 ноября миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине. Работала с 14 ноября. Договорились о новой программе сотрудничества. Президент Владимир Зеленский пообщался по телефону с директором-распорядителем МВФ Кристалина Георгиева.

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