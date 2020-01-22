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среда, 22 января 2020 11:33

Когда Украина может получить второй транш от Европы

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Когда Украина может получить второй транш от Европы
Объем транша составляет 500 млн евро. Фото: glavcom.ua

Второй транш макрофинансовой помощи для Украины может перечислить Европейская комиссия.

Деньги могут поступить уже в феврале, об этом написал брюссельский журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

Объем транша составляет 500 млн евро.

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"Вероятно, что второй и последний транш макрофинансовой помощи Европейской комиссии для Украины, объемом 500 млн евро, может быть выпущен в феврале", - отметил журналист.

Летом вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе анонсировал, что Европейский союз завершит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине второго транша в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС, как только украинская сторона выполнит соответствующие требования для их получения.

Премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что новый транш от Международного валютного фонда поступит в Украину в течение нескольких месяцев.Также Гончарук отметил, что МВФ очень "демонизируют" через олигархические СМИ.

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