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четверг, 10 июня 2021 12:36

Когда начнут штрафовать за пластиковые пакеты

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Сегодня, 10 июня, вступил в силу закон об ограничении оборота пластиковых пакетов в Украине. 10 декабря он начнет действовать.

Автор: Елена Луценко
  С 10 декабря пластиковые пакеты будут предоставляться только за деньги
С 10 декабря пластиковые пакеты будут предоставляться только за деньги

В Украине начнут контролировать оборот пластиковых пакетов и стимулировать производство биоразлагаемых.

Закон запрещает распространять бесплатно пластиковые пакеты в магазинах и заведениях быстрого питания. Разрешено только те, которые быстро разлагаются.

С 10 декабря пластиковые пакеты будут предоставляться только за деньги. Розничные цены на них не могут быть ниже минимальных цен, которые устанавливает Кабмин.

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Биоразлагаемые пластиковые пакеты начнут маркировать. За нарушение правил будут штрафовать

Распространение пластиковых пакетов будет контролировать Госпродпотребслужба. За бесплатную раздачу будут наказывать штрафом от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн. За повторное нарушение взыщут от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн. Если пакеты будут продавать, то первый штраф составит 8,5 тыс. грн -17 тыс. грн, а повторный - до 34 тыс. грн.

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10
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