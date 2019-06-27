Когда начнет дорожать доллар

Обесцениваться гривна начнет во второй половине августа. Фото: Politeka.net

Гривна начнет обесцениваться в конце лета.

"Украина в ожидании выборов. Скорее всего, до выборов никаких существенных колебаний не будет. Доллара по 25, конечно, не будет. Но 26 и даже, возможно, 25,9 гривен за доллар можем увидеть в течение одной-двух недель", - говорит экономист Александр Охрименко, пишет Сегодня.

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Обесцениваться гривна начнет во второй половине августа. В прошлом году девальвация национальной валюты началась в июле.

"Когда заканчивается летний отпускной период и активизируется бизнес, торговцы начинают закупать больше импорта. Также начинается закупка газа в отопительный сезон. Кроме того, в третьем квартале нам нужно погасить по международным долгам около 2 миллиардов долларов. Поэтому в конце лета увидим начало девальвации. Курс вырастет до 27 гривен. В сентябре девальвация ускорится", - объясняет Охрименко.

С начала недели доллар подешевел на 10 коп. На 27 июня стоит 26,16 грн. Обменники продают американскую валюту в среднем по 26,12 грн. Покупают - по 26,06 грн.