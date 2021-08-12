Когда можно взять отпуск наперед

Если отпуск предоставляется ранее, его продолжительность определяется пропорционально отработанному времени. Фото: pixabay.com

Отпуск наперед может взять как работник, который работает меньше года в штате, так и с длительным стажем работы.

По закону, работник получает право на ежегодный основной и дополнительные отпуска в первый год работы по истечении шести месяцев непрерывной работы на предприятии, сообщает Гоструда. Если отпуск предоставляется ранее, его продолжительность определяется пропорционально отработанному времени.

Ежегодный отпуск может предоставляться по желанию работника до наступления 6-месячного срока непрерывной работы. По закону право на него имеют женщины перед отпуском по беременности, родам. Имеющие двух и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью.

Также отпуск наперед могут оформить:

- работники с инвалидностью,

- моложе 18 лет,

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- мужчины, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам;

- работники, освобожденные после прохождения срочной военной службы, по призыву по мобилизации, на особый период;

- те, кто работает по совместительству - одновременно с отпуском на основном месте работы;

- работники, успешно обучающиеся в учебных заведениях и желающие присоединить отпуск ко времени сдачи экзаменов, зачетов, написание дипломных, курсовых, лабораторных и других работ;

- граждане, которые не использовали на предыдущем месте работы полностью или частично ежегодный основной отпуск и не получили за него денежную компенсацию;

- работники, имеющие путевку для санаторно-курортного лечения;

- родители - воспитатели детских домов семейного типа.

На пенсию не смогут претендовать украинцы, которые были трудоустроены неофициально. Минсоцполитики разрабатывает законопроект для решения этой проблемы. "У полумиллиона людей не будет необходимых 15 лет, которые дают им право уйти на пенсию в установленном возрасте. И мы над этим работаем. Мы разработали законопроект и отправили его на экспертизу в Международную организацию труда. Будем продвигать его дальше", - об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.