Когда доллар подскочит до 30 гривен: ответ эксперта

Курс доллара может снова взлететь уже с первой декады октября. ФОТО: pfj.ru

Осенью 2019 ожидается рост курса доллара.

Об этом рассказал международный экономический эксперт, председатель ОО "Национальный интерес Украины" Игорь Гарбарук изданию Факты.

"Время, когда стоит ожидать этой ситуации, — 3-я декада октября и 1-я декада ноября текущего года", — прогнозирует он.

По словам Гарбарука, нынешнее укрепление гривны имеет исключительно спекулятивную основу.

"На Украину обратили внимание международные валютные спекулянты, которые, воспользовавшись ситуацией, массово скупили облигации внутреннего государственного займа", — говорит эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неделя началась с подорожания доллара

Укрепление украинской национальной валюты позволило спекулянтам обменять доллары на гривны и закупить ценные бумаги. В конце года начнется обратный процесс: облигации будут погашать и обменивать гривну на доллары. Это и станет причиной роста американской валюты.

"Установление на уровне 17% Нацбанком учетной ставки обеспечит владельцам ОВГЗ сверхприбыль", — отмечает Гарбарук.

С начала 2019 гривна рекордно укрепилась к доллару. Результат стал лучшим среди всех мировых валют.