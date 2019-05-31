Князь Монако с Burisma и Atlantic Council собрали 4-й форум по энергетической безопасности в Монте-Карло

31 мая 2019-го в Монте-Карло (Княжество Монако) состоялся 4-й ежегодный Форум по энергетической безопасности. Тема нынешней конференции – Энергетическая безопасность во имя будущего: Поствыборный регламент. Местом встречи традиционно стал Яхт-Клуб Монако, где в очередной раз собираются европейские и американские политики, бизнесмены, эксперты и лидеры общественности. В этом году организаторы крупнейшего европейского мероприятия по вопросам энергетической безопасности – Фонд Князя Монако Альбера II, крупнейшая частная газодобывающая компания Украины Burisma Group, Атлантический Совет США (Atlantic Council) и Фонд Александра Квасневского Amicus Europae – сосредоточили свое внимание на геополитических изменениях и их влиянии на формирование стратегий энергетической стойкости будущих поколений.

Открыл конференцию Князь Монако Альберт ІІ, подчеркнув значение, которое приобрел Форум по энергетической безопасности в течение 4 лет. Он поблагодарил организаторов и участников за создание влиятельной коммуникационной платформы, которая объединяет идеи и стремление к изменениям. С ключевой речью выступила Колинда Грабар-Китарович, президент Хорватии.

В этом году к участникам Форума также присоединились Петар Стоянов, президент Болгарии (1997-2002), Андерс Фог Расмуссен, премьер-министр Дании (2001-2009) и генеральный секретарь НАТО (2009-2014), Александр Квасневский, президент Польши (1995-2005), Альфред Гузенбауер, канцлер Австрии (2007-2008), Пола Добрянски, бывший заместитель государственного секретаря США, старший научный работник Белферского центра науки и международных дел факультета государственного управления Гарвардского университета, посол Джон Е. Хербст, директор Евразийского центра Атлантического совета США, Ричард Морнингстар, основатель Глобального энергетического центра Атлантического совета США, Штефан Фюле, Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства (2010-2014) и другие.

В целом за 4 года проведения Burisma Group вместе с организаторами объединили на Форуме по энергетической безопасности тысячи участников, мероприятие посетили более 15 президентов, десятки экспертов, бизнесменов и лидеров общественности.

2019-го конференция имела 4 основных блока: президентская панель, стратегическая сессия Атлантического совета США, экспертная панель и специальный фокус на инновационных изменениях в энергетической отрасли, проектах для инвестиций, блокчейне и криптовалютах.

"Burisma Group продолжает объединять международное влиятельное сообщество вокруг проблематики безопасного энергетического будущего. Уже в четвертый раз мировые лидеры и друзья Украины приезжают в Монако обсудить формирование единственного безопасного энергетического альянса будущего. Украина является важным звеном в системе энергетической безопасности Европы и совместными усилиями, при поддержке наших почтенных партнеров мы продолжим совместно формировать регламент завтрашнего дня", – отметил Николай Злочевский, инициатор и фундатор Форума по энергетической безопасности, президент Burisma Group.

Напомним, с 2016-го Форум по энергетической безопасности ежегодно проходит в Монако при поддержке Фонда Князя Монако Альбера ІІ, Burisma Group, Atlantic Council и Фонда Александра Квасневского Amicus Europae. Инициаторами мероприятия является Его Светлость Князь Монако Альбер ІІ и Николай Злочевский, президент крупнейшей украинской газодобывающей компании Burisma Group.