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четверг, 10 июня 2021 15:13

"Клиенты чувствуют премиальность "БРСМ": что думают казахские нафторитейлеры об украинской сети АЗК

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9 июня 2021 года делегация из Казахстана - представители компаний Petro Retail и GASENERGY посетили автозаправочные станции "БРСМ-Нафта", чтобы изучить опыт создания полноценных супермаркетов на АЗК и выяснить чем отличается розничный рынок топлива Украины и Казахстана.

  Представители компаний Petro Retail и GASENERGY посетили автозаправочные станции "БРСМ-Нафта"
Представители компаний Petro Retail и GASENERGY посетили автозаправочные станции "БРСМ-Нафта"

"Украинский топливный ритейл без преувеличения можно назвать одной из флагманских отраслей страны. Заправки в Украине давно стали не только местом, где можно заправить полный бак бензина: здесь готовят свежий кофе, вкусно кормят, предлагают удобный отдых. Уровень комфорта настолько высок, что наша страна стала местом, куда приезжают учиться даже с традиционно нефтяных стран", - комментирует в недавнем интервью Александр Мельничук, директор по маркетинговой стратегии сети АЗК "БРСМ-НАФТА".

В рамках бизнес-визита, гости посетили 5 АЗК "БРСМ-НАФТА" в Киеве, на которых отметили просторные торговые площади, широкий товарный ассортимент, современную гастро-зону, чистые туалеты. Кроме этого, делегацию поразил сам формат магазинов - витражи, панорамные окна, современный дизайн интерьера.

"Нас поражает конверсия сети "БРСМ". Замечательный коэффициент. Каждый клиент, который заезжает сюда заправляться - покупает много товаров. Особенно поразил сам формат супермаркетов Good Market - четко прокачанные высокомаржинальные сегменты, такие как кофе и гастрономия. Интересный дизайн заправок, плюс есть сегментация - как Good Market, так и минимаркеты, но даже там, где территория небольшая, чувствуется высокая эффективность отдачи с каждого квадратного метра", - отметил Тулемис Шотанов, генеральный директор компании Petro Retail.

В свою очередь Мурат Мауленбеков, директор по логистике и транспорту компании GASENERGY, отметил успешную реализацию концепции, озвученной топ-менеджментом "БРСМ": обеспечение полной безопасности и комфорта клиента.

"Заметно сколько внимания владельцы уделяют территории, помещению торгового зала, его оформлению, ассортименту. Общаясь с клиентами "БРСМ" понял, что они чувствуют "премиальность". Потребители очень чувствительны сегодня, с ними можно быть только искренними - иначе доверие потеряется", - добавил он.

Кроме экскурсионной программы, дегустаций и обсуждения актуальных вопросов топливного рынка, представители сети "БРСМ-НАФТА" провели для своих коллег из Казахстана консультации по модернизации, заимствованию лучших практик и комплексных подходов к клиентам.

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Дата
10
июня

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