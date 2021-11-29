Китайские инвесторы хотят взыскать с Украины минимум $4,5 млрд за "Мотор Сич"

Китайские инвесторы обратились в суд в Гааге. Фото: "Лига"

Компания Skyrizon и другие китайские инвесторы хотят через суд Гааги взыскать с Украины минимум $4,5 млрд за убытки из-за украинского производителя "Мотор Сич".

Skyrizon сообщили об этом в социальной сети WeChat.

"В соответствии с "Соглашением между правительством Украины и правительством КНР о привлечении и взаимной защите инвестиций", которое вступило в силу 31 октября 1992 года, китайские инвесторы требовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех убытков на сумму свыше $4,5 млрд", – сообщили китайские инвесторы.

Инвесторы допустили возможность продления требований. Они направили иск в арбитражный суд в Гааге.

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"Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей авиационных двигателей и промышленных газотурбинных установок. В январе-сентябре 2020 года предприятие получило 930,2 млн. грн. чистой прибыли.

11 марта СНБО принял решение, согласно которому предприятие "Мотор Сич" будет возвращено в собственность украинского государства законно. Ранее президент Владимир Зеленский заверил, что во время своего президентства не позволит Китаю или любой другой стране приобрести контрольный пакет акций компании "Мотор Сич". Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" начали международный арбитраж с целью взыскания с государства Украина $3,5 млрд, поскольку квалифицируют действия украинской власти как экспроприацию их инвестиций в это предприятия.