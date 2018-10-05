Киевсовет перечислил деньги за долги "Киевэнерго"

Киевсовет рассчитался по долгам "Киевэнерго". Фото: Корреспондент

Кабинет министров Украины перечислил Киеву деньги для погашения задолженности ПАО "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз".

Об этом на сессии Киевсовета сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, перечисленные деньги дадут городу возможность оплатить штрафные санкции и пени. В свою очередь, НАК "Нафтогаз" уже утром провел с городом согласительные комиссии.

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10 сентября состоится заседание Хозяйственного суда, по итогам которого НАК "Нафтогаз" может согласиться подписать мировое соглашение. Если компания согласится на такой шаг, то через некоторое время в домах киевлян появится горячая вода и отопление.