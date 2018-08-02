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среда, 01 августа 2018 23:46

КГГА договорилася о возобновлении поставок газа "Нафтогазом"

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КГГА договорилася о возобновлении поставок газа &quot;Нафтогазом&quot;
"Нафтогаз" подключит газ. Фото: РБК

"Нафтогаз" согласился на мировое соглашение с Киевской городской государственной администрацией, после того как последние признали наличие задолженности перед компанией за ранее поставленный газ.

Встреча между "Нафтогазом" и КГГА была проведена в Администрации президента, сообщили в пресс-службе компании.

По результатам встречи, которую провели глава "Нафтогаза" и председатель КГГА, было достигнуто согласие о возобновлении поставок газа для обеспечения жителей столицы горячей водой.

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Ранее власти Киева сообщили, что закупили газ для снабжения киевлян горячей водой у частных компаний. В то же время Кабинет министров разработал долгосрочное решение, которое позволит возобновить поставки газа киевским объектам теплогенерации на льготных условиях.

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