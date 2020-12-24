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четверг, 24 декабря 2020 21:10

Кем устроиться на работу во время новогодних праздников: топ-5 вакансий

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Кем устроиться на работу во время новогодних праздников: топ-5 вакансий
Предлагают работать с детьми или в сфере торговли. Фото: unsplash

Во время новогодних праздников можно поработать Дедом Морозом, видеооператором, электриком, украшающим дома.

Подборку вакансий подготовили на Work.ua.

Видеооператор на новогодние праздники

InCinema ищет видеооператора и фотографа со своим оборудованием.

В обязанности кандидата будет входить съемка новогодних праздников, отправки отснятого материала через файлообменник. В вакансии указана зарплата 1 - 7 тыс. грн.

Креативный педагог на новогодние каникулы

Детский лагерь Shokolad разыскивает педагога-организатора на новогодние каникулы. Работать придется с 8 до 14 января 2021 в гостином дворе Forest Camp в живописном уголке Карпат с. Мигово. За 6 рабочих дня обещают 3 - 5 тыс. грн.

Актер на роль Деда Мороза

Туристической компании "Радуга" из Одессы нужен человек, который готов перевоплотиться до конца декабря в Деда Мороза. Сказочному герою придется общаться с детьми от 2 лет. Компания предлагает график с 10:00 до 18:00, но можно договориться и о другом. Заработная плата - договорная.

Монтажник-высотник, электрик для украшения домов гирляндами

Компания Star-sky приглашает монтажников для работы с новогодней иллюминацией.

Нужно украшать частные жилые дома, украшать гирляндами елки, заборы, беседки. За это работодатель предлагает зарплату 1 - 3 тыс. грн в день и будет за свой счет заправлять авто работников.

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Вакансии на новогодних ярмарках

"Просто Праздник" ищет продавца новогодних товаров. На рождественской ярмарке придется работать в ТРЦ "Лавина" (Киев) 1 месяц с 10:00 до 22:00, 2/2 или 3/3. Нужно принимать и выкладывать товар, вести активные продажи, подавать отчеты. В вакансии работодатель указал зарплату 18 тыс. грн +%.

Еще одна похожая вакансия - продавец на рождественскую ярмарку в город Коломыя. Место и график работы - "ГАЛЕРЕЯ Корзо", с 11:00 до 22:00. Нужно будет продавать глинтвейн и бельгийские вафли. Оплата подневная.

В 2021 году планируют увеличить заработные платы сотрудникам 23,6% работодателей. Оставить размер выплат без изменений решили 19,4% компаний. Уменьшить планируют 1,4% работодателей, а почти половина - 49,5% - еще не определились.

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24
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