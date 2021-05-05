Каждый пятый не собирается на пенсию - исследование

Молодые люди уверены, что будут работать в старшем возрасте. Фото: Елена Луценко

Один из пяти миллениалов не заботятся о выходе на пенсию. Рожденные с 1981 года по 2000-й люди уверены, что не доживут до пенсии или будут работать в старшем возрасте.

"Миллениалы имеют много долгов, меньше сбережений и больше чувствуют влияние инфляции. Поэтому они не хотят думать о будущем, поскольку должны решать насущные финансовые проблемы. Оплата за обучение в вузах как никогда высока, а приобрести собственную недвижимость без помощи родителей молодым людям не под силу. В будущем миллениалы вынуждены будут решать множество финансовых проблем ", - рассказал Джон Грейвс, основатель финансовой компании G&H в штате Огайо, пишет 24tv.ua.

Молодое поколение должно заботиться о финансовом благополучии в перспективе, чтобы впоследствии не оказаться в тупике и долговых ямах, заметил Грейвс.

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"Будущее напрямую зависит от преодоления барьеров и мотивации повышать собственный уровень финансовой грамоты. Пенсия должна быть не сложным этапом жизни, а стать периодом, в котором человек наслаждается полученным за годы активной работы. Представителям молодого поколения необходимо стремиться к финансовой независимости, находить выгодные возможности для инвестиций и пытаться увеличивать свои доходы. Для этого надо постоянно развиваться и улучшать уровень знаний о деньгах, использовать их как инструмент для достижения целей, а не возможность свести концы с концами", - считает финансовый планировщик Энтони Траес.

В Украине действует солидарная пенсионная система.По ней пенсионеры получают выплаты, отчисленные из доходов трудоспособного населения. Накопительная система предусматривает ежемесячные обязательные отчисления с заработной платы работника, которые он получит потом в виде пенсии.