КВСЗ оснащает вагоны ж/д продукцией российских олигархов Абрамовича и Зюзина. Фото: Википедия

Украина по итогам 2019-2020 гг. произвела 13,8 тыс. грузовых вагонов, из которых 2,7 тыс. были оснащены железнодорожными осями, закупленными в Российской Федерации. Таким образом, каждый пятый произведенный в Украине новый грузовой вагон оказался с российскими осями.

Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ, имеющимся в распоряжении редакции, украинские производители вагонов в 2019-2020 импортировали из России 5,4 тыс. штук ж/д осей, что позволило оснастить 2,7 тыс. грузовых вагонов.

За два года крупнейшим импортером ж/д осей оказался Крюковский вагоностроительный завод. Именно это кременчугское предприятие "красного" директора Валерия Приходько приобрело 3841 ось у завода "Уральская кузница", входящего в группу "Мечел" Игоря Зюзина.

Таким образом, доля КВСЗ в общем импорте российских осей в Украину составила 71%.

Напомним, что в 2020-2021 гг. Крюковский вагоностроительный завод также импортировал из России 2692 железнодорожных колеса производства "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" Романа Абрамовича. Таким образом, свыше 300 грузовых вагонов КВСЗ оснащены ж/д продукцией, закупленной у российских производителей.