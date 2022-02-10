Казахская звезда мирового финтеха собирается купить "БТА Банк"

Kaspi – один из крупнейших банков Казахстана. Фото: lsm.kz

Национальный банк Украины получил пакет документов от казахской компании Kaspi.kz на покупку 100% акций "БТА Банк".

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины в ответе на запрос ЭП.

Казахская Kaspi.kz сообщила о приобретении "БТА банка" 25 октября. Документы НБУ от Kaspi.kz поступили в декабре 2021 года.

"Национальный банк в рамках предусмотренных законом и Положением о лицензировании процедур осуществляет анализ представленных документов на соответствие требованиям Национального банка и их комплектность", - отметили в НБУ.

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У НБУ есть два месяца на принятие решения о согласовании или несогласовании соглашения со дня получения полного пакета документов. Однако в регуляторе отказались сообщать конкретные сроки принятия решения.

Kaspi - один из крупнейших банков Казахстана и самая дорогая казахская компания, торгующаяся на западных биржах. Успеха компания добилась благодаря созданию так называемого суперприложения - виртуальной экосистемы, объединяющей интернет-банкинг, систему по поиску и покупке билетов, уплате налогов, получению некоторых государственных услуг, маркетплейс.

О выходе Kaspi на украинский рынок стало известно в июле 2021 года. Компания приобрела платежный сервис Portmone.

Компанию называют звездой мирового финтеха. Поэтому украинские компании, работающие на этом рынке, получат сильного конкурента.

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