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четверг, 10 февраля 2022 10:08

Казахская звезда мирового финтеха собирается купить "БТА Банк"

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Казахская звезда мирового финтеха собирается купить &quot;БТА Банк&quot;
Kaspi – один из крупнейших банков Казахстана. Фото: lsm.kz

Национальный банк Украины получил пакет документов от казахской компании Kaspi.kz на покупку 100% акций "БТА Банк".

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины в ответе на запрос ЭП.

Казахская Kaspi.kz сообщила о приобретении "БТА банка" 25 октября. Документы НБУ от Kaspi.kz поступили в декабре 2021 года.

"Национальный банк в рамках предусмотренных законом и Положением о лицензировании процедур осуществляет анализ представленных документов на соответствие требованиям Национального банка и их комплектность", - отметили в НБУ.

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У НБУ есть два месяца на принятие решения о согласовании или несогласовании соглашения со дня получения полного пакета документов. Однако в регуляторе отказались сообщать конкретные сроки принятия решения.

Kaspi - один из крупнейших банков Казахстана и самая дорогая казахская компания, торгующаяся на западных биржах. Успеха компания добилась благодаря созданию так называемого суперприложения - виртуальной экосистемы, объединяющей интернет-банкинг, систему по поиску и покупке билетов, уплате налогов, получению некоторых государственных услуг, маркетплейс.

О выходе Kaspi на украинский рынок стало известно в июле 2021 года. Компания приобрела платежный сервис Portmone.

Компанию называют звездой мирового финтеха. Поэтому украинские компании, работающие на этом рынке, получат сильного конкурента.

Monobank может подать иск против Дмитрия Дубилета. По информации политолога Дмитрия Марунича, после заявления Дмитрия Дубилета о запуске международного проекта Leobank юристы Monobank получили задачу готовиться к судебному процессу по факту нарушения авторских прав и сейчас решается вопрос, кто будет ответчиком - Дмитрий Дубилет и его финтех-компания либо банк в Азербайджане.

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10
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