Карьерный рост: кто из сотрудников может претендовать на быстрое повышение

На повышение могут претендовать инициативные работники, которые не сидят на месте. Фото: Елена Луценко

В среднем украинцы на одном месте работают три года, говорят эксперты рынка труда. Люди не боятся менять работу, особенно молодежь. Для работников важно постоянно получать новые знания, опыт. Тогда они остаются дольше работать на одном месте, стремятся к карьерному росту.

По словам рекрутеров, на повышение могут в первую очередь претендовать инициативные работники. Они не сидят на месте, достигнув определенного профессионального уровня. Продолжают развиваться: ходят на курсы, мастер-классы, семинары, слушают лекции. Также обучают новичков в компании, делятся новой информацией с коллегами, по данным Work.ua.

Часто причиной повышения по службе становится определенное количество реализованных проектов. Например, когда работник сам придумал, что и как можно улучшить. А потом ввел это в жизнь. Также при распределении должностей учитывают совпадение ценностей сотрудника с ценностями компании.

Часто случается, что человек не раз озвучивал руководителю, что заслужил новую должность. Но ответа так и не получает. Рекрутеры отмечают, в некоторых компаниях такая организационная структура, давать сотруднику новую должность - значит просто переименовать его нынешнюю позицию. Ни новых обязанностей, ни высокой зарплаты, ни подчиненных не предвидится.

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Поэтому работник должен сам разобраться, сможет ли он профессионально расти в этой компании. Возможно ему следует подумать о карьере в другой организации.

В течение последних месяцев украинские работодатели наиболее активно ищут продавцов-консультантов в супермаркеты и на базары.