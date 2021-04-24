Карантинные выплаты 2021: сколько украинцев подали заявки

Параллельно правительство проводит работу над доступом предпринимателей к "дешевых денег". Фото: Pixabay

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на карантинные выплаты ФОПам подали 270 000 заявок. По его словам, средства поступят на счет в течение 10 дней при условии правильно заполнения всех данных.

Он отметил, что параллельно правительство проводит работу над доступом предпринимателей к "дешевых денег".

"270 000 предпринимателей и наемных работников подали заявки на получение помощи от государства в размере 8000 гривен", - написал глава Кабмина.

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Он отметил, что это уже второй раз за полгода Кабинет министров запускает "беспрецедентный для Украины пакет прямых выплат для бизнеса и людей".

Как стало известно ранее, малообеспеченным украинцам будут давать деньги на открытие собственного дела.