Карантинные выплаты 2021: сколько украинцев подали заявки

 
Ексклюзивы
1/5
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 189
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Просмотров: 891
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Просмотров: 207
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
2 Просмотров: 864
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
1 Просмотров: 576
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
1 Просмотров: 333
Дело Гладковского: что будет дальше
Дело Гладковского: что будет дальше
Просмотров: 369
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 603
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Просмотров: 1089
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 306
Фото
Все фото
7
5
5
13
6
&quot;Украинки ежедневно выживали с работы &quot; - опыт работы в Польше
"Украинки ежедневно выживали с работы " - опыт работы в Польше
&quot;Работала на фирме, где собралось три поколения семьи&quot; - украинка рассказала, как переехала в Неаполь
"Работала на фирме, где собралось три поколения семьи" - украинка рассказала, как переехала в Неаполь
&quot;Неделю пыталась забрать заработанное&quot; - украинка о депортации из Польши
"Неделю пыталась забрать заработанное" - украинка о депортации из Польши
Украинцы показали, какое жилье сдают для прохождения карантина в Польше
Украинцы показали, какое жилье сдают для прохождения карантина в Польше
Торт в виде вазона – мама в декрете начала бизнес на сладостях
Торт в виде вазона – мама в декрете начала бизнес на сладостях
Видео
Все видео
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Интервью
1/5
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 189
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 603
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
1 Просмотров: 1143
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 306
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 360
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
23 апреля 2021
Просмотров: 279
Українська суб'єктність: де вона?
У школі нас вчили того, як треба страждати. Як це робити пристрасно. Як найкраще у світі виживати. Цей біль не був нашою насолодою, але він ...
воскресенье, 25 апреля 2021 00:57

Карантинные выплаты 2021: сколько украинцев подали заявки

  Комментировать
Карантинные выплаты 2021: сколько украинцев подали заявки
Параллельно правительство проводит работу над доступом предпринимателей к "дешевых денег". Фото: Pixabay

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на карантинные выплаты ФОПам подали 270 000 заявок. По его словам, средства поступят на счет в течение 10 дней при условии правильно заполнения всех данных.

Он отметил, что параллельно правительство проводит работу над доступом предпринимателей к "дешевых денег".

"270 000 предпринимателей и наемных работников подали заявки на получение помощи от государства в размере 8000 гривен", - написал глава Кабмина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто может рассчитывать на "карантинные" 8 тыс. грн

Он отметил, что это уже второй раз за полгода Кабинет министров запускает "беспрецедентный для Украины пакет прямых выплат для бизнеса и людей".

Как стало известно ранее, малообеспеченным украинцам будут давать деньги на открытие собственного дела.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Карантинные выплаты 2021: сколько украинцев подали заявки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Осенью РФ и Беларусь создадут &quot;союзное государство&quot; - Лукашенко
Осенью РФ и Беларусь создадут "союзное государство" - Лукашенко 1 Просмотров: 44354
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
10
 1 Просмотров: 23391
5 ритуалов, которые надо сделать перед утренним сексом
5 ритуалов, которые надо сделать перед утренним сексом Просмотров: 22959
Гороскоп на 23 апреля: кто будет в выигрыше
Гороскоп на 23 апреля: кто будет в выигрыше
 1 Просмотров: 6930
Израиль &quot;забросали&quot; ракетами. В Иерусалиме продолжаются столкновения
Израиль "забросали" ракетами. В Иерусалиме продолжаются столкновения Просмотров: 5472
Экономика
Кому предлагают зарплату 100 тыс. грн: пятерка вакансий
Кому предлагают зарплату 100 тыс. грн: пятерка вакансий Просмотров: 963
Газ летом останется дорогим
Газ летом останется дорогим 1 Просмотров: 441
В России запретят чешское пиво
В России запретят чешское пиво 1 Просмотров: 513
Первые гривны напечатали в Германии
Первые гривны напечатали в Германии
 Просмотров: 252
Полеты в Крыму. Авиакомпания из Эмиратов заплатила почти 4 миллиона штрафа
Полеты в Крыму. Авиакомпания из Эмиратов заплатила почти 4 миллиона штрафа Просмотров: 234
Больше всего комментируют
14
Зеленский нарушает Конституцию - ряд общественных организаций сделали заявление
5
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
5
Российские диверсанты устроили взрывы в Болгарии
2
Депутатам представили будущего министра энергетики: кто он
2
Адвокаты преувеличивают - Венедиктова назвала количество дел против Порошенко
Голосов: 26404
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть