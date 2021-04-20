Карантинные 8 тыс. грн смогут получить больше предпринимателей: подробности

100 тыс. человек подали заявки на компенсацию. Фото: Елена Луценко

Предприниматели и наемные работники из регионов, которые в феврале-марте находились в красной зоне и уже вышли, также получат 8 тыс. грн помощи от государства.

"Закон определяет, что с момента вступления в силу плюс 10 дней все граждане в регионах, которые были ранее или находятся в красной зоне, могут обратиться за помощью в течение 30 календарных дней. Если будет ситуация, когда регионы в дальнейшем будут относиться к таким карантинным ограничениям, то с момента принятия соответствующего решения государственной комиссии будет также устанавливаться срок 30 дней, в течение которого можно обратиться по оформлению помощи", - рассказал во время онлайн брифинга заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко.

Прием заявок на выплату карантинных 8 тыс. грн начался 19 апреля. На сегодня уже около 100 тыс. человек подали заявки, сообщает Офис президента.

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В Министерстве соцполитики отмечают, что нужно внимательно заполнять персональные данные. Особое внимание обращать на корректность информации о IBAN. Потому что это одна из причин, когда нельзя корректно обработать заявку и произвести выплаты.

Ранее в правительстве заявляли, что на программу поддержки ФЛП планируют потратить около 3 млрд грн. В красной зоне находятся 12 областей и Киев.