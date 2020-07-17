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суббота, 18 июля 2020 21:10

Карантин в Украине: какие магазины чаще всего выбирают покупатели

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Карантин в Украине: какие магазины чаще всего выбирают покупатели
Вырос интерес к магазинам, которые предлагают программы лояльности и скидки. Фото: pexels.com

В Украине с началом ослабления карантина выросли розничные продажи. В то же время аналитики прогнозировали, что украинцы наоборот реже будут посещать торгово-развлекательные центры.

В мае розничный товарооборот вырос на 15% по сравнению с апрелем. Это произошло не только за счет инфляции, ведь цены выросли на 1,7%. Также улучшились потребительские настроения граждан. Некоторые торговые сети отреагировали на такие изменения и начали открывать новые торговые точки, говорится в журнале "Новое время".

В то же время выросли объемы онлайн-продаж. Магазины, чтобы компенсировать потери от закрытия заведений в марте-апреле, массово переходили на продажи в интернете. Правда, не всем удалось покрыть полученные из-за карантина убытки.

С другой стороны, украинцы реже, чем в карантин делают спонтанные покупки. Чаще изучают каталог магазина в интернете. Затем приходят за конкретным товаром.

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Также вырос интерес к магазинам, которые предлагают программы лояльности и скидки. Чаще всего дисконт составляет на уровне 30-40%. Иногда можно найти товары, которые продают со скидкой 50%.

"С одной стороны, доходы населения сокращаются, безработица растет, что может сказаться на покупательной способности. Но многие потребители откажутся от отпуска и вместо этого потратятся на шопинг. Поэтому существенного падения продаж произойти не должно", - говорит директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

В апреле продажи алкоголя в торговых сетях Украины выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Статистика не учитывает активности покупателей накануне Пасхи. Украинцы стали чаще покупать алкогольные напитки из-за введенного карантина, а поэтому из-за избытка свободного времени.

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