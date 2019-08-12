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понедельник, 12 августа 2019 13:14

Какой хлеб покупают украинцы

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Какой хлеб покупают украинцы
В Украине появилось больше сортов хлеба. Их производители предлагают в небольших упаковках. Фото: Depositphotos

Украинцы покупают мало хлеба. Но предпочтение отдают качественным сортам, которые стоят дороже, рассказал Gazeta.ua экономист Александр Охрименко.

"В Украине осталось мало дешевого социального хлеба. Его качество низкое. Появились новые более качественные сорта. Их продают в меньших упаковках", - объясняет экономист.

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По его словам, раньше люди хлеб покупали как основную пищу. Сейчас берут мало, но готовы платить больше за качественный продукт.

"В этом году получим хороший урожай зерна. Однако хлеб от этого дешевле не станет. Его цена зависит от стоимости топлива и минеральных удобрений, которые ощутимо подорожали. Никто не будет продавать зерно ниже себестоимости, сколько бы его не вырастили. Цена наоборот будет выше, чтобы покрыть расходы на дорогое топливо и удобрения", - добавляет Александр Охрименко.

В Украине дорожает хлеб. С января по июнь 2019-го цена выросла на 9%, свидетельствуют данные Госстата. В июле его стоимость подскочила еще на 0,7%.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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