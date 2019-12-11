Какой должна быть горячая вода: пояснили в правительстве

Потребители смогут пожаловаться на коммунальщиков и получить компенсацию, если вода, поставляемой в дома, не будет соответствовать стандартам. Фото: Depositphotos

Кабмин принял требования к услуге горячего водоснабжения.

Бытовым потребителям должны поставлять горячую воду температурой не менее 50 градусов. Но не более 75, говорится на "Урядовому порталі".

Требования распространяются как на коллективных потребителей, так и тех, кто имеет индивидуальные тепловые пункты.

"Это позволит украинцам требовать качественные услуги. Если таковых не предоставили, их стоимость должны пересчитать", - подчеркнул премьер Алексей Гончарук.

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Потребители смогут пожаловаться на коммунальщиков и получить компенсацию, если вода, поставляемой в дома, не будет соответствовать стандартам.

Также правительство утвердило типовые соглашения для предоставления услуг по снабжению горячей воды.

Правительство сняло ограничения на установление предельной цены на отопление и горячее водоснабжение. В частности отменило постановление от 26 июня 2019-го. За ним теплоэнергия для населения не могла стоить дороже 1,4 тыс. грн/Гкал при наличии приборов учета. Без них - 35,21 грн за кв. м. За горячее водоснабжение люди не платили больше 83,66 грн за куб. с подключенными полотенцесушителями и 75,74 грн за куб. без них.