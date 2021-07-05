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понедельник, 05 июля 2021 21:10

Какого курса доллара ждать украинцам на этой неделе: прогноз

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Какого курса доллара ждать украинцам на этой неделе: прогноз
На протяжении большей части июня на валютном рынке предложение валюты превышало спрос. Фото: pixabay.com

На этой неделе доллар на межбанке может торговаться вблизи 27,3 грн. Наличный доллар в банках будет стоить 27,2-27,4 грн.

"За прошедшую неделю курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного на 0,04-0,2 процента. С прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,46 до 27,41 гривен", - говорит аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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На протяжении большей части июня на валютном рынке предложение валюты превышало спрос.

"Да видбувалоя благодаря благоприятной внешней ценовой конъюнктуре и восстановлению интереса нерезидентов к гривневым ОВГЗ. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за июнь. По заявлению регулятора, в конце месяца значительные бюджетные выплаты и увеличение волатильности на мировых финансовых рынках привели к увеличению спроса на иностранную валюту и коррекции курса гривны. Для сглаживания чрезмерных колебаний НБУ в июне проводил операции как по покупке, так и по продаже иностранной валюты. Чистая покупка валюты НБУ составила $ 0,6 млрд ", - добавляет аналитик.

Доллар стремительно начал дорожат с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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05
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