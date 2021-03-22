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понедельник, 22 марта 2021 21:10

Какого курса доллара стоит ожидать украинцам: прогноз аналитика

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Какого курса доллара стоит ожидать украинцам: прогноз аналитика
Доллар на межбанке может торговаться вблизи 27,7 грн. Фото: unsplash

На этой неделе заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается.

Доллар на межбанке может торговаться вблизи 27,7 грн, а наличный в банках - около 27,6 - 27,8 грн, говорит старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

По его словам, с прошлого понедельника официальный курс доллара США снизился с 27,73 до 27,72 грн.

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По данным компании "УкрДилинг", спрос-предложение доллара на межбанке за это же время выросли с 27,61 - 27,63 грн до 27,70 - 27,72 грн.

"Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,59 - 27,77 грн до 27,61 - 27,79 грн. При этом спред между средними продажей и покупкой сохранился на уровне 0,7%", - отметил аналитик.

Агентство S&P Global Ratings прогнозирует курс доллара 29,5 грн на конец 2021 года. Там отмечают, что к концу 2022-го он составит 30 грн, на конец 2023 - 30,5 грн, на конец 2024 - 31 грн.

Ставки по гривневым и валютным депозитам существенно снизились за последние 3 недели.

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Дата
22
марта

Гривну начали печатать в Украине

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