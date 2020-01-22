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среда, 22 января 2020 16:39

Какое вино пьют украинцы

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В Украине стремительно растет потребление вина.

С января по ноябрь 2019-го в страну завезли вина больше всего за последние 5 лет - на $128 млн, передает УКАБ.

Автор: УКАБ
  В прошлом году отечественные предприятия переработали 124,2 млн т винограда.
В прошлом году отечественные предприятия переработали 124,2 млн т винограда.

Больше всего вина импортировали из Италии, Грузии и Франции.

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Правда, экспорт украинского вина сократился в 3,7 раза. Достиг самых низких показателей за 5 лет.

В прошлом году отечественные предприятия переработали 124,2 млн т винограда. Это меньше всего за историю независимости Украины. Производство сократилось более чем вдвое.

В январе виноград стремительно подорожал. Цена на сорт Кишмиш выросла в 1,5 раза. В опте стоит 68 грн/кг.

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