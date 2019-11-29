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пятница, 29 ноября 2019 13:23

Какими платежными карточками пользуются украинцы

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В Украине с января по октябрь 2019-го стало на 9% больше платежных карточек. На 1 октября насчитывалось 64,7 млн шт.

Среди них активными являются 60% платежных карточек, передает пресс-служба Национального банка.

Автор: Нацбанк
  Бесконтактной есть каждая пятая платежная карта.
Бесконтактной есть каждая пятая платежная карта.

Бесконтактной есть каждая пятая платежная карта. С начала года их количество увеличилось на 70%. Таким образом, насчитывают около 8,6 млн шт. бесконтактных и токенизованих карточек. Им отдают предпочтение из-за безопасности, скорости и удобстве в использовании.

Автор: Нацбанк
  По сравнению с прошлым годом количество операций с использованием платежных карт выросло на 29%, а сумма - на 27%.
По сравнению с прошлым годом количество операций с использованием платежных карт выросло на 29%, а сумма - на 27%.

За 9 месяцев 2019-го общее количество операций с использованием платежных карточек составило 3 ​​651,7 млн шт. Объем - 2 582,7 млрд грн. По сравнению с прошлым годом количество сделок выросло на 29%, а сумма - на 27%. По количеству операций преобладали безналичные.

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Благодаря популярности безналичных операций на 14,1% - до 318,4 тыс. единиц расширилась сеть торговых POS-терминалов.

В обращении с 20 декабря 2019 года появятся обновленные банкноты номиналом 50 грн. С 25 февраля 2020 года - номиналом 200 грн. Купюры имеют усовершенствованную систему защиты и по дизайну следуют банкнотам нового поколения гривны - номиналами 20, 100, 500 и 1000 грн, сообщила пресс-служба Нацбанка.

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