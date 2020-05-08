Каким будет сотрудничество Украины с МВФ станет известно на следующей неделе

Переговоры с МВФ завершатся на следующей неделе. Фото: Reuter

Кабинет министров Украины планирует завершить переговоры с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества на следующей неделе (11-17 мая).

Пока переговоры продолжаются, а вопрос о том, какой будет новая программа сотрудничества с Украиной — обсуждается, сообщили в Министерстве финансов Украины.

В частности, в Минфине не исключают, что новая программа между Украиной и МВФ может быть как в формате EFF (сроком на 3 года), о чем договорились еще в конце 2019 года, так и более краткосрочной — stand-by (1,5 года).

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В то же время объемы финансирования в последующие 1,5 года при любом варианте будут одинаковыми. По словам представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, какую бы программу не выбрали, Украина получит от фонда $5 млрд до конца 2021 года.

7 мая в Международном валютном фонде сообщили, что обсуждают заключение краткосрочной программы stand-by с Украиной. Ранее Украина и МВФ договаривались о заключении 3-летней программы на $5,5-8 млрд в формате EFF. В течение 2020 года ожидалось, что Украина получит 2 транша по $1,75 млрд.