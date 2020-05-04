Каким будет курс доллара в течение недели

На этой неделе курс доллара продолжит снижаться. Фото: unsplash.com

На прошлой неделе доллар подешевел на 0,4-0,7%. Официальный курс на 4 мая составляет 26,95 грн.

"Первые торги в мае не принесли неожиданностей. В первой половине дня на межбанке курс доллара незначительно рос. На наличном рынке произошел скромный рост курса продажи с одновременным столь же скромным курсом покупки. В ближайшее время доллар останется вблизи отметки 27 гривен", - говорит аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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На этой неделе курс доллара продолжит снижаться.

"Ожидаем снижении курса доллара к гривне. На межбанке может торговаться вблизи 26,9 гривен, а наличный доллар в банках - около 26,7-27 гривен", - подытожил аналитик.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Дешевле всего стоил в сентябре 2019 года - 24,08 грн.