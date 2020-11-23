Каким будет курс доллара на этой неделе: прогноз аналитика

Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,5-28,6 грн. Фото: unsplash

На этой неделе ожидается умеренный рост курса доллара к гривне, рассказал Gazeta.ua старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,5-28,6 грн, а наличный доллар в банках - около 28,4-28,6 грн.

По его словам, за прошедшую неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,6-0,9%.

"С прошлого понедельника официальный курс доллара США, который устанавливает НБУ, вырос с 28,12 до 28,36 грн. Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 28,12-28,13 грн до 28,32-28,34 грн", - говорит аналитик.

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По его словам, средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 28,09-28,32 грн до 28,25-28,47 грн. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

"На курс гривны давит вероятность нового локдауна и отсутствие прогресса в МВФ, которое затрагивает и отношения других кредиторов", - резюмировал эксперт.

В случае еще одного локдауна Нацбанк исключает повторение мартовского сценария ослабления гривны. Об этом сообщил директор департамента открытых рынков Нацбанка Алексей Лупин.