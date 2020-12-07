Каким будет курс доллара на этой неделе: прогноз аналитика

За прошедшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка. Фото: unsplash

На этой неделе ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне.

Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,1 грн, а наличный доллар в банках - около 28,1-28,3 грн, говорит старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

По его словам, за прошедшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,6-0,8%.

"С прошлого понедельника официальный курс доллара снизился с 28,47 до 28,29 грн. Спрос-предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 28,50 - 28,51 к 28,26 - 28,28", - говорит эксперт.

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По его словам, средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,39 - 28,60 к 28,23 - 28,44. При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.