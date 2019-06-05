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Какие товары покупают в интернете

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Какие товары покупают в интернете
На украинских сайтах больше всего покупают электронику, бытовую технику, одежду, косметику, парфюмерию и обувь. Фото: SKEPTER

В Украине интернетом пользуются 64% граждан в возрасте от 16 лет. Из них 34% покупают товары в сети. Это около 7 млн ​​человек, сообщили Gazeta.ua GfK Ukraine.

Среди интернет-покупателей больше семейных людей с детьми. В то же время активно таким образом товары покупают украинцы от 26 до 35 лет. Также жители городов с населением до 100 тыс. человек на Востоке Украины, свидетельствуют результаты исследования GfK Ukraine. Его компания проводила в октябре 2018 года. Методом онлайн-интервью опросила интернет-пользователи по всей Украине.

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Через интернет товары из-за границы заказывают 39% от всех онлайн-покупателей. Это преимущественно люди с доходом более 15 тыс. грн или частные предприниматели. Они в основном покупают аксессуары и подарки, одежду, смартфоны.

На украинских сайтах больше всего покупают электронику, бытовую технику, одежду, косметику, парфюмерию и обувь. Жители небольших городов чаще, чем жители других городов, покупают декор для сада и солнцезащитные материалы. Больших - медицинские препараты, продукты, строительные материалы, товары для животных.

Чаще всего напрокат украинцы сдают свадебные платья и строительные инструменты. Кроме того, часто предлагают арендовать кофемашины, рекламное оборудование, звуковую и видео аппаратуру, кальяны, велосипеды и батуты. В десятку вещей, которые сдают напрокат, вошли выпускные платья. В топ-50 - генератор мыльных пузырей, металлоискатель и палатка.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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