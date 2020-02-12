Какие товары чаще всего ищут украинцы в интернете

 
Ексклюзивы
1/5
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
1 Просмотров: 333
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 1089
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 2511
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 2052
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 603
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 5742
Кого могут уволить после Богдана
Кого могут уволить после Богдана
Просмотров: 2088
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 1980
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 432
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 1089
Фото
Все фото
6
4
20
5
5
Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредит
Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредит
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
&quot;Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются&quot;
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Видео
Все видео
Назвали дату запуска электронной акцизной марки
Назвали дату запуска электронной акцизной марки
Голосовать за отмену моратория сейчас означает потерять больше 4 млн га земли - Билецкий
Голосовать за отмену моратория сейчас означает потерять больше 4 млн га земли - Билецкий
Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения
Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Поддельные деньги отличить легко: советы эксперта
Поддельные деньги отличить легко: советы эксперта
Интервью
1/5
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 603
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 1980
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1062
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1755
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1035
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 февраля 2020
Просмотров: 936
Бог покарав
– Покарав нас пан Біг і не дав сніжку, – каже Петро з гірського селища Славське на Львівщині. Туристичний сезон триває, але місцеві ...
среда, 12 февраля 2020 21:10

Какие товары чаще всего ищут украинцы в интернете

  Комментировать

В прошлом году чаще всего украинцы в интернете искали квартиры, велосипеды и диваны.

8,1 млн раз искали квартиры. Более 5,8 млн поисковых запросов касались велосипедов. Диванами интересовались 4,88 млн раз. В пятерку лидеров вошли кроссовки и работа, передает olx.ua.

Автор: olx.ua
  Чаще всего в интернете украинцы искали квартиры.
Чаще всего в интернете украинцы искали квартиры.

Среди спортивных брендов чаще всего искали Adidas и Nike. Самым популярным гаджетом стал iPhone 7. В общем технику Apple интернет-пользователи искали 17,8 млн раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько украинцы тратят на алкоголь и продукты

Самыми популярными брендами одежды стали Zara, Crocs, Stone Island, Michael Kors, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, New Balance, Gucci.

Среди бытовой техники и электроники в интернете интересовались холодильниками, ноутбуками, телевизорами и приставками.

В интернете товары чаще всего покупают женщины. Составляют около 80% от всех покупателей. По результатам исследования Nielsen, больше всего заинтересованы в онлайн-шопинге молодежь до 25 лет и люди в возрасте от 25 до 34 лет, которые хорошо зарабатывают. Старшее поколение - от 50 до 65 лет чаще ходит в обычные магазины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какие товары чаще всего ищут украинцы в интернете». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
февраля

Черчилль сказал слова, которые стали любимыми для всех политиков

Запустили первый украинский ядерный реактор

Тюремщики убили украинскую разведчицу

Спаситель нации стал ее врагом - история основателя автокомпании Renault

Тризуб официально стал гербом

Украинец создал первый пассажирский самолет в мире

Подростка спасли новым лекарством

Самое читаемое
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео Просмотров: 53553
&quot;Молодоженов ведут к обнаженному шаману&quot; - показали необычную свадьбу на Бали
"Молодоженов ведут к обнаженному шаману" - показали необычную свадьбу на Бали
10
 Просмотров: 19440
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка 1 Просмотров: 14050
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу Просмотров: 13770
Впечатляющий мятный: показали 15 оригинальных идей интерьера
Впечатляющий мятный: показали 15 оригинальных идей интерьера
15
 Просмотров: 10755
Экономика
Объяснили, сколько платежек за газ будут получать украинцы
Объяснили, сколько платежек за газ будут получать украинцы Просмотров: 2205
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
 Просмотров: 2511
Назвали дату запуска электронной акцизной марки
Назвали дату запуска электронной акцизной марки
 Просмотров: 234
Сколько украинцы заплатят за отопление в феврале
Сколько украинцы заплатят за отопление в феврале Просмотров: 1458
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
 Просмотров: 2052
Больше всего комментируют
7
"Лепили меня целым стадом": в Киеве неизвестные избили ветерана АТО
4
Зеленский в видео рассказал о зашкварах "слуг"
4
Дело Шеремета: Зеленский допускает, что правоохранителям придется извиняться
3
После назначения Ермака главой ОП влияние России на Зеленского усилится - Билецкий
3
Вода в Крым в обмен на освобождение Донбасса. Арахамия озвучил свою позицию
Голосов: 23220
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua