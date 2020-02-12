Какие товары чаще всего ищут украинцы в интернете

В прошлом году чаще всего украинцы в интернете искали квартиры, велосипеды и диваны.

8,1 млн раз искали квартиры. Более 5,8 млн поисковых запросов касались велосипедов. Диванами интересовались 4,88 млн раз. В пятерку лидеров вошли кроссовки и работа, передает olx.ua.

Автор: olx.ua Чаще всего в интернете украинцы искали квартиры.

Среди спортивных брендов чаще всего искали Adidas и Nike. Самым популярным гаджетом стал iPhone 7. В общем технику Apple интернет-пользователи искали 17,8 млн раз.

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Самыми популярными брендами одежды стали Zara, Crocs, Stone Island, Michael Kors, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, New Balance, Gucci.

Среди бытовой техники и электроники в интернете интересовались холодильниками, ноутбуками, телевизорами и приставками.

В интернете товары чаще всего покупают женщины. Составляют около 80% от всех покупателей. По результатам исследования Nielsen, больше всего заинтересованы в онлайн-шопинге молодежь до 25 лет и люди в возрасте от 25 до 34 лет, которые хорошо зарабатывают. Старшее поколение - от 50 до 65 лет чаще ходит в обычные магазины.