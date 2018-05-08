Какие предприятия задолжали украинцам миллионы

Наибольшая задолженность зафиксирована в Донецкой (446,5 млн грн), Луганской (512 млн грн) и Харьковской (232,4 млн грн) областях. Фото: COMMENT

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие задолжало работникам рекордную сумму. Речь идет о 74 млн грн долга.

"Вторым среди должников-рекордсменов стал Судостроительный завод имени 61-го Коммунара. Сумма задолженности превышает 30,1 миллиона гривен", - написал в Facebook министр юстиции Павел Петренко.

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В тройку лидеров-должников по выплате зарплат вошел футбольный клуб "Металист". Он задолжал более 28,6 млн грн.

По данным Госстата, наибольшая задолженность зафиксирована в Донецкой (446,5 млн грн), Луганской (512 млн грн) и Харьковской (232,4 млн грн) областях.

С 1 апреля 2018 года в Украине заработал антирейтинг предприятий-работодателей. Это будет способствовать ускорению процесса взыскания задолженности по заработной плате в пользу работников.