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воскресенье, 04 июля 2021 21:10

Какие квартиры покупают украинцы

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Какие квартиры покупают украинцы
Квартиры на первичном рынке подорожали в среднем на 15 процентов. Фото: pixabay.com

В июне чаще всего покупали жилье в Днепровском, Соломенском районах столицы. Дешевле всего приобрели 1-комнатную квартиру 31 кв м на ул. Пироговский путь в Голосеевском районе - $28 тыс.

За $ 0 тыс. купили 1-комнатную квартиру площадью 37 кв м на ул. Харьковское шоссе в Дарницком районе. На ул. Маршала Малиновского в Оболонском районе за 1-комнатную квартиру 38 кв м отдали $52 тыс., передает АН "Благовіст".

На ул. Анны Ахматовой в Дарницком районе приобрели 3-комнатную квартиру площадью 92 кв м за $100 тыс. В этом же районе на ул. Бориса Гмыри за 2-комнатную квартиру площадью 77 кв м отдали $101 тыс.

За $150 тыс. купили 2-комнатную квартиру площадью 74 кв м на ул. Заречной в Печерском районе.

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На ул. Мазепы в Печерском районе квартиру площадью 165 кв м купили за $1,6 млн.

"Рынок купли-продажи недвижимости Киева активно растет. В связи с тем, что квартиры на первичном рынке подорожали в среднем на 15 процентов, это отразилось и на стоимости квартир на вторичном рынке. Предложение, которое выходит в продажу на рынок уже дороже, чем то, которое было представлено ​​ранее", - говорит Елена Биберова, директор агентства.

Жилье в Украине вдвое подорожает. Возникнет общий застой отрасли, прогнозирует Конфедерация строителей Украины.

Предложенные правительственным законопроектом №5600 налоговые нормы для рынка жилья приведут к падению объемов продаж и строительства, сокращение рынка инвестирования вдвое. Возможное банкротство строительных компаний. К этому приведет увеличение подоходного налога с 5% до 18% на третью и последующие сделки с квартирами, а также введение НДС при продаже квартир.

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